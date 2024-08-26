Пожар на Омском НПЗ охватил тысячу квадратных метров

Омск. Омская область. Возгорание технологического оборудования произошло на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Огонь охватил 1 тыс. квадратных метров, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Там заявили, что ситуация находится под контролем, сработали средства автоматизированного пожаротушения. Также с пламенем борется пожарная служба.

Пострадали два человека, им оказали помощь на месте. На работе НПЗ инцидент не отразился, предприятие функционирует в штатном режиме.

В управлении МЧС по региону уточнили, что на ликвидацию возгорания выехали 27 человек личного состава и 7 единиц техники. Причины пожара уточняются.

Агентство отмечает, что Омский НПЗ принадлежит компании «Газпром нефть». В год на предприятии производится 21,6 млн тонн нефти в год и 1,2 млн тонн стабильного газового конденсата. Продукция реализуется на российском рынке, а также в Казахстане.

UPD: позднее глава Омской области Виталий Хоценко заявил, что в результате пожара на НПЗ госпитализировали 7 пострадавших, состояние одного из них оценивается как тяжелое.