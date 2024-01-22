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В Самаре загорелся Кировский рынок

12:45, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Самаре загорелся Кировский рынок
12:45, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
92
0
#Самара\n#Самарская область\n#МЧС\n#пожар
Фото: t.me/mchs_samara
92
0

Пламя охватило 1 тысячу квадратных метров.

Самара. Самарская область. Крупный пожар тушат в Самаре. Огонь вспыхнул на территории Кировского рынка в Промышленном районе города, передает пресс-служба Главного управления МЧС по региону. 

Горят торговые контейнеры, пожару присвоен ранг №2. Пламя охватило площадь в 1 тыс. квадартных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Возгорание ликвидируют более 80 человек с 23 единицами техники. Кроме того, задействован пожарный поезд со станции «Кинель».

Сообщается, что пожар удалось локализовать.       

12:45, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
92
0
#Самара\n#Самарская область\n#МЧС\n#пожар