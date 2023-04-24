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Трое рабочих задохнулись в затопленном судне на Сахалине

11:53, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Трое рабочих задохнулись в затопленном судне на Сахалине
11:53, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Сахалин\n#море\n#корабли\n#Следственный комитет\n#Прокуратура\n#трагедия\n#гибель людей
Фото: pxhere.com
88
0

Инцидент произошел при обследовании невентилируемого внутреннего помещения.

Корсаков. Сахалинская область. Гибелью троих человек обернулась попытка обследования затопленной баржи в порту города Корсаков Сахалинской области. Как пишет «Интерфакс», трагедия произошла 24 апреля.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, судно осматривали 5 сотрудников судоремонтного предприятия. Трое скончались, двоих доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель людей»).

В Дальневосточной транспортной прокуратуре пояснили, что рабочие проводили водолазный осмотр и задохнулись, находясь во внутреннем невентилируемом помещении, которое хотели проверить на наличие пробоин.

11:53, 24 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Сахалин\n#море\n#корабли\n#Следственный комитет\n#Прокуратура\n#трагедия\n#гибель людей