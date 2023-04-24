Трое рабочих задохнулись в затопленном судне на Сахалине

Корсаков. Сахалинская область. Гибелью троих человек обернулась попытка обследования затопленной баржи в порту города Корсаков Сахалинской области. Как пишет «Интерфакс», трагедия произошла 24 апреля.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, судно осматривали 5 сотрудников судоремонтного предприятия. Трое скончались, двоих доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель людей»).

В Дальневосточной транспортной прокуратуре пояснили, что рабочие проводили водолазный осмотр и задохнулись, находясь во внутреннем невентилируемом помещении, которое хотели проверить на наличие пробоин.