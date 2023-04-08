Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид

Лиса привела своих детенышей в детсад на юго-западе Москвы

11:39, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Лиса привела своих детенышей в детсад на юго-западе Москвы
11:39, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Москва\n#происшествие\n#дети\n#детский сад\n#лес\n#животные
Фото: pxhere.com
73
0

Лесных гостей накормили куриной печенкой.

Москва. Семейство лис пыталось поселиться на территории детского сада в Москве. Инцидент произошел по улице Обручева на юго-западе мегаполиса, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Вести».

Как предполагают, лиса с выводком малышей зашла в город из ближайшего лесопарка. Животные вели себя спокойно, изучали местность и уходить явно не собирались. Педагоги позвали на помощь специалистов.

Как рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров, двоих лисят поймали, остальные вместе с мамой скрылись. Отловленных зверят накормили куриной печенкой и планируют вернуть обратно в их лесную семью. 

Место, где бродили животные, будет полностью блокировано. Известно, что лисы могут быть разносчиками бешенства и других опасных заболеваний.

11:39, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
73
0
#Москва\n#происшествие\n#дети\n#детский сад\n#лес\n#животные