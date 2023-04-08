Лиса привела своих детенышей в детсад на юго-западе Москвы

Москва. Семейство лис пыталось поселиться на территории детского сада в Москве. Инцидент произошел по улице Обручева на юго-западе мегаполиса, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Вести».

Как предполагают, лиса с выводком малышей зашла в город из ближайшего лесопарка. Животные вели себя спокойно, изучали местность и уходить явно не собирались. Педагоги позвали на помощь специалистов.

Как рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров, двоих лисят поймали, остальные вместе с мамой скрылись. Отловленных зверят накормили куриной печенкой и планируют вернуть обратно в их лесную семью.

Место, где бродили животные, будет полностью блокировано. Известно, что лисы могут быть разносчиками бешенства и других опасных заболеваний.