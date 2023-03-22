Тело трёхмесячной девочки нашли на балконе в Омске

Омск. В Омске нашли тело трёхмесячной девочки на балконе квартиры её матери. Как передаёт «Газета.ру», об этом сообщает «Город55» со ссылкой на комментарий помощника руководителя СК России по Омской области.

Отмечается, что полуразложившееся тело нашли на балконе дома на улице Лукашевича. Эксперты не смогли найти никаких следов криминального происхождения. Мать погибшей рассказала, что её ребенок скончался еще в феврале, после чего она решила спрятать тело младенца.

Уточняется, что у женщины, потерявшей грудного ребёнка, ещё есть несовершеннолетние дети.

Сейчас сотрудники органов проверяют слова матери. Чтобы точно установить причину гибели грудничка, специалисты будут проводить гистологическую экспертизу.