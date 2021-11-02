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В Троицке Челябинской области питьевую воду загрязнили аммиаком

15:39, 02 ноября, 2021
Евгений Кандаков
В Троицке Челябинской области питьевую воду загрязнили аммиаком
15:39, 02 ноября, 2021
Евгений Кандаков
108
0
#вода\n#Челябинск\n#водопровод\n#загрязнения\n#экология
Фото: pixabay.com
108
0

Жилые дома и соцобъекты временно перевели на альтернативное водоснабжение.

Троицк. Челябинская область. Режим повышенной готовности ввели в Троицке Челябинской области из-за повышенного содержания аммиака в воде. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Превышение концентрации опасного вещества в реке Уй, откуда вода поступает в квартиры и организации, обнаружили 1 ноября. Водоснабжение временно отключили. Был организован подвоз питьевой воды жителям.

Муниципальная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявила в Троицке режим повышенной готовности. После промывки и дополнительного хлорирования оборудования водозабора водоснабжение по трубам было восстановлено. Однако жителей попросили употреблять воду только в кипяченом виде. Подвоз питьевой воды продолжился и 2 ноября, график опубликовали на официальном сайте горадминистрации.

Ведется мониторинг состояния воды по аммиаку и другим загрязняющим веществам. В причинах случившегося разбираются природоохранная прокуратура и Роспотребнадзор.

Напомним, 28 октября в результате выброса аммиака на одном из предприятий Череповца пострадали трое рабочих.

15:39, 02 ноября, 2021
Евгений Кандаков
108
0
#вода\n#Челябинск\n#водопровод\n#загрязнения\n#экология
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