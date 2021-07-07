Ученый ценой собственной жизни спас детей в Костромской области

Олег Балановский был известен исследованиями генофонда народов Европы и публичными лекциями.



Ивакино. Костромская область. Известный российский ученый-генетик Олег Балановский погиб в Костромской области. Трагедия произошла 5 июля, пишет «Интерфакс».

Мужчина отдыхал с сыном и дочерью 8 и 10 лет на реке Унже неподалеку от деревни Ивакино Макарьевского района. Во время купания детей начало затягивать в водоворот. Балановский бросился в воду и спас их, но выплыть самому ученому не удалось.

В Следственном комитете сообщили, что тело погибшего ищут водолазы.

Доктор биологических наук, профессор Олег Балановский заведовал лабораторией геномной географии Института общей генетики РАН. В свои 44 года был широко известен работами в области геногеографии, исследовании популяций, истории миграций и формирования народов, участием в геногеографических исследованиях для криминалистики. Написал более 80 научных статей и 2 монографии – «Русский генофонд на Русской равнине» (2007) и «Генофонд Европы» (2015). Вел активную просветительскую деятельность, выступал с публичными лекциями.