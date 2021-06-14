В Москве возбудили уголовное дело за нападение на хоккеиста из «Метеора»

Спортсмен получил глубокое ножевое ранение в шею.

Москва. В Москве по факту нападения на известного хоккеиста возбудили уголовное дело. Об этом пишут «Известия».

Ночью 13 июня у ресторана на Цветном бульваре между российским хоккеистом Даниилом Ямщиковым и еще одним мужчиной произошел конфликт. По итогу спортсмена ударили ножом в шею. Нападавшего удалось задержать, пострадавшего госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины.