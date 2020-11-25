В Москве задержали женщин, вымогавших у Тарзана 2 млн рублей

Одной из них в ходе оперативного эксперимента передали указанную сумму.



Москва. Шоумен Сергей Глушко, более известный под сценическим псевдонимом «Тарзан», едва не стал жертвой шантажисток. Обеих задержала московская полиция, пишет Газета.ру со ссылкой на Life.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, шантажистками оказались 49-летняя Антонина С. и 21-летняя Екатерина К. Они пытались получить со стриптизера 2 млн рублей за интимные видео с ним.

Одной из женщин оперативники передали требуемую сумму, после чего задержали. Другая находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.