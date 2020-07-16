Следователи возбудили уголовное дело по факту загрязнения Камы в Пермском крае

Сброс произошел в Березниках, считают в СК.



Березники. Пермский край. В Пермском крае выявлен факт сброса в Каму загрязняющих веществ химического происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что ядовитые стоки были вылиты с 5 по 7 июля 2020 года в Каму в районе Березников. В результате были превышены нормы вредного воздействия на окружающую среду, в том числе для водных биологических ресурсов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

Сейчас следователи осматривают шламонакопители и другие вероятные источники загрязнения. К работе привлечены сотрудники природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Камского БВУ, представители промышленных предприятий города - Березниковского содового завода и филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

Изъяты образцы воды в районе шламохранилища и притока Камы реки Толыч, проводится химическая экспертиза.