Предлагавших цифровые пропуска мошенников задержали в Москве

В итоге доверчивые граждане не получали документов и оставались без денег.



Москва. У москвичей и жителей Подмосковья выманивали деньги под предлогом продажи поддельных электронных пропусков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, жителям столичного региона через канал в одном из мессенджеров обещали за деньги оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве и Московской области в обход действующих ограничительных мер. У тех, кто заинтересовался незаконным предложением, брали паспортные данные и информацию о госномерах машин. За пропуск просили 3,5 тыс. рублей. Однако после перечисления денег никаких пропусков доверчивые граждане не получали, а «продавцы» переставали отвечать на письма.

Сотрудники Московского уголовного розыска при содействии Департамента информационных технологий столицы задержали двоих подозреваемых. По месту их проживания изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и банковские карты, подтверждающие факты незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), расследование продолжается.

В МВД напомнили, что цифровые пропуска для передвижения по столичному региону можно получить бесплатно в порядке, установленном органами власти Москвы и Подмосковья.