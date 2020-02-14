Следственные органы проверяют видео с обездвиженным пациентом, ползком покидающим больницу

Авторы ролика утверждают, что мужчину выбросили из скорой в сугроб.



Каменск-Уральский. Свердловская область. Проверку по скандальному видео из соцсетей проводят в Каменске-Уральском Минздрав Свердловской области, Следственный комитет и прокуратура. Как пишет «Интерфакс», на кадрах неспособный идти мужчина вынужден ползти по сугробам от больницы.

В описании к видео говорится, что пациента с защемлением нервных окончаний доставили к приемному покою больницы на машине скорой помощи, но затем высадили в снег и оставили.

Как рассказали прокурорам врачи, на видео снят 44-летний житель Каменска-Уральского. По словам медиков, его привезли в больницу и обследовали на предмет травмы позвоночника. Когда выяснилось, что у него другой диагноз, пациента транспортировали на машине скорой помощи в приемный покой. Там он отказался от осмотра и сам покинул учреждение, говорят врачи. Правдивость этой информации правоохранительные органы уточняют. В частности, следователи намерены выяснить, насколько своевременно, полно и качественно была оказана медицинская помощь пациенту.