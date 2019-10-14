Мэр хакасского Абакана погиб в ДТП

Соболезнования выразил губернатор региона.

Абакан. Хакасия. Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил о гибели мэра Абакана Николая Булакина. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города», — выразил соболезнования губернатор.

Как пишут «Известия», Булакин попал в смертельное ДТП. Его автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево в Красноярском крае.

Отмечается, что в понедельник утром, 14 октября, Булакин был на открытии нового здания лицея в Абакане.