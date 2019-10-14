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Мэр хакасского Абакана погиб в ДТП

14:43, 14 октября, 2019
Дарья Снидкова
Мэр хакасского Абакана погиб в ДТП
14:43, 14 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#ДТП\n#смерть\n#Хакасия\n#мэр
Фото: телеграм-канал «Хакасский инсайдер» (Известия)
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Соболезнования выразил губернатор региона.

Абакан. Хакасия. Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил о гибели мэра Абакана Николая Булакина. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города», — выразил соболезнования губернатор.

Как пишут «Известия», Булакин попал в смертельное ДТП. Его автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево в Красноярском крае.

Отмечается, что в понедельник утром, 14 октября, Булакин был на открытии нового здания лицея в Абакане.

14:43, 14 октября, 2019
Дарья Снидкова
321
0
#ДТП\n#смерть\n#Хакасия\n#мэр

 

 

 


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