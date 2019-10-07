В Генпрокуратуре назвали причину пожара в палаточном лагере «Холдоми»

Тогда погибли четверо детей.

Хабаровский край. В Генпрокуратуре России считают, что причиной пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае стала некачественная проверка места перед его открытием. Об этом пишет News.ru со ссылкой на ТАСС.

По этой же причине был прекращен отдых детей в лагере «Лесная сказка» в Рязанской области, сообщила прокурор управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Екатерина Кривонис.

Она также отметила, что ведомственные проверки выявляют множество нарушений в организации питания детей. Так, за лето 2019 года зафиксировано более 10 случаев массового отравления. Среди проблем прокуроры также отметили ненадлежащие медобслуживание.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 23 июля 2019 года. В результате пожара за несколько минут полностью выгорели 20 из 26 палаток. Из 189 детей, находившихся в «Холдоми», погибли четверо ребят.

Ранее в Хабаровске посмертно наградили мальчика, спасшего детей при пожаре в «Холдоми».

В Хабаровске посмертно наградили мальчика, спасшего детей при пожаре в «Холдоми»