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В Генпрокуратуре назвали причину пожара в палаточном лагере «Холдоми»

14:43, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
В Генпрокуратуре назвали причину пожара в палаточном лагере «Холдоми»
14:43, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#дети\n#Хабаровск\n#гибель детей\n#пожар\n#Генпрокуратура
Фото: МЧС России
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Тогда погибли четверо детей.

Хабаровский край. В Генпрокуратуре России считают, что причиной пожара в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае стала некачественная проверка места перед его открытием. Об этом пишет News.ru со ссылкой на ТАСС.

По этой же причине был прекращен отдых детей в лагере «Лесная сказка» в Рязанской области, сообщила прокурор управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Екатерина Кривонис.

Она также отметила, что ведомственные проверки выявляют множество нарушений в организации питания детей. Так, за лето 2019 года зафиксировано более 10 случаев массового отравления. Среди проблем прокуроры также отметили ненадлежащие медобслуживание.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 23 июля 2019 года. В результате пожара за несколько минут полностью выгорели 20 из 26 палаток. Из 189 детей, находившихся в «Холдоми», погибли четверо ребят.

Ранее в Хабаровске посмертно наградили мальчика, спасшего детей при пожаре в «Холдоми».

В Хабаровске посмертно наградили мальчика, спасшего детей при пожаре в «Холдоми»  

 

14:43, 07 октября, 2019
Дарья Снидкова
169
0
#дети\n#Хабаровск\n#гибель детей\n#пожар\n#Генпрокуратура

 

 

 


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