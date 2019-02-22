Прокуратура проверит обряд байкальских шаманов с сожжением 5 верблюдов

Колдуны хотели таким образом «укрепить Россию».

Иркутская область. Шаманы Байкала провели обряд жертвоприношения, в ходе которого сожгли 5 верблюдов. Об этом пишут «Известия».

Обряд «Жэн тэнгэри яба» колдуны провели, чтобы «укрепить Россию и ее народы».

Организаторы сообщили, что верблюдов забрали с фермы в Бурятии, где от животных планировали избавиться.

В мероприятии приняли участие 500 человек.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратору, в ведомстве организовали проверки по опубликованной в СМИ информации.