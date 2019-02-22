Прокуратура проверит обряд байкальских шаманов с сожжением 5 верблюдов

Колдуны хотели таким образом «укрепить Россию».
Иркутская область. Шаманы Байкала провели обряд жертвоприношения, в ходе которого сожгли 5 верблюдов. Об этом пишут «Известия».
Обряд «Жэн тэнгэри яба» колдуны провели, чтобы «укрепить Россию и ее народы».
Организаторы сообщили, что верблюдов забрали с фермы в Бурятии, где от животных планировали избавиться.
В мероприятии приняли участие 500 человек.
Как сообщила пресс-служба областной прокуратору, в ведомстве организовали проверки по опубликованной в СМИ информации.