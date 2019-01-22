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В Санкт-Петербурге горит здание Арбитражного суда

12:11, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
12:11, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
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#Санкт-Петербург\n#суд\n#происшествие\n#пожар\n#тушение пожара
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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Спасатели ликвидировали открытый огонь.

Санкт-Петербург. В Центральном районе Санкт-Петербурга горит здание Арбитражного суда. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице, на 10:16 спасатели ликвидировали открытое горение.

Пожар начался в 09:35, 22 января в коридоре пятого этажа шестиэтажки. Огонь полыхал на площади 20 кв. м, пишет «РГ», в МЧС сообщают о 12 кв. м.

Из суда эвакуировали 100 человек, заседания отменили. Очевидцы сообщают о перекрытии движения на Суворовском проспекте.

Пожар первого номера сложности тушат 19 единиц техники и 62 человека.

Данных о пострадавших и причине возгорания нет.

12:11, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
38
0
#Санкт-Петербург\n#суд\n#происшествие\n#пожар\n#тушение пожара

 

 

 


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