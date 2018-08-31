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Трое рабочих погибли из-за взрыва на предприятии в Самаре

14:55, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
14:55, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
576
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#взрыв\n#Самара\n#происшествие\n#гибель людей
Фото: pxhere.com
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Причиной взрыва послужило нарушение правил безопасности.

 Самара. На Самарском предприятии ПАО «Кузнецов» произошел взрыв газовоздушной смеси. Как пишет «Интерфакс», по последним данным погибли трое рабочих.

Инцидент произошел в пятницу, 31 августа.

«Поступил вызов в один из цехов предприятия. Там четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода. Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась, и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли», - сказал источник агентства.

Еще два человека, которые находились вне резервуара, от медпомощи отказались.

Напомним, что ранее в пятницу, 31 августа произошел взрыв на оборонном предприятии под Нижним Новгородом. В ЧС погибли три человека, еще троих спасатели не могут найти под завалами.

 Наша справка:  ПАО "Кузнецов" - предприятие специализируется на производстве двигателей летательных аппаратов.

14:55, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
576
0
#взрыв\n#Самара\n#происшествие\n#гибель людей

 

 

 


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