Трое рабочих погибли из-за взрыва на предприятии в Самаре

Причиной взрыва послужило нарушение правил безопасности.

Самара. На Самарском предприятии ПАО «Кузнецов» произошел взрыв газовоздушной смеси. Как пишет «Интерфакс», по последним данным погибли трое рабочих.

Инцидент произошел в пятницу, 31 августа.

«Поступил вызов в один из цехов предприятия. Там четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода. Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась, и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли», - сказал источник агентства.

Еще два человека, которые находились вне резервуара, от медпомощи отказались.

Напомним, что ранее в пятницу, 31 августа произошел взрыв на оборонном предприятии под Нижним Новгородом. В ЧС погибли три человека, еще троих спасатели не могут найти под завалами.

Наша справка: ПАО "Кузнецов" - предприятие специализируется на производстве двигателей летательных аппаратов.