В Москве из «Булгаковского дома» похитили кота Бегемота

У кота был собственный стилист и врач.

Москва. В Москве неизвестная женщина похитила из «Булгаковского дома» кота Бегемота. Об этом сообщается на странице театра в соцсети Фейсбук.

Кот жил в музее-театре с 2005 года. У «штатного сотрудника» был свой стилист и ветеринар.

Сотрудники «Булгаковского дома» просят жителей помочь в поисках кота и называют его приметы: черный пушистый, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с «адресником» в виде косточки, вес около 6 кг.