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В Москве из «Булгаковского дома» похитили кота Бегемота

18:35, 01 августа, 2018
Анна Торхова
18:35, 01 августа, 2018
Анна Торхова
196
0
#животные\n#кража\n#Москва\n#кот\n#похищение
Фото: pixabay.com
196
0

У кота был собственный стилист и врач.

Москва. В Москве неизвестная женщина похитила из «Булгаковского дома» кота Бегемота. Об этом сообщается на странице театра в соцсети Фейсбук.

Кот жил в музее-театре с 2005 года. У «штатного сотрудника» был свой стилист и ветеринар.

Сотрудники «Булгаковского дома» просят жителей помочь в поисках кота и называют его приметы: черный пушистый, помесь сибирской и персидской пород, ошейник с «адресником» в виде косточки, вес около 6 кг.

Музей - театр "Булгаковский Дом"

Похищен сотрудник "Булгаковского Дома"! Сегодня, 1 августа, с Большой Садовой, 10 неизвестной женщиной был украден кот Бегемот, штатный сотрудник Музея-Театра "Булгаковский Дом". Кот живет в музее с...

18:35, 01 августа, 2018
Анна Торхова
196
0
#животные\n#кража\n#Москва\n#кот\n#похищение

 

 

 


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