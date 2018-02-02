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      Экс-губернатор Кировской области Никита Белых проведет в тюрьме 8 лет

      09:08, 02 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:08, 02 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      1064
      0
      #Никита Белых\n#Москва\n#приговор\n#взятка\n#суд\n#тюрьма\n#приговор суда
      Фото: vk.com
      1064
      0

      Суд признал его виновным в получении взятки в 400 тыс. евро.

      Москва. Пресненский суд российской столицы вынес приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Как пишет РТ, накануне, 1 февраля, его признали виновным в получении взятки в 400 тыс. евро от предпринимателя Юрия Судгаймера.  

      Согласно решению суда, Белых назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также бывший чиновник заплатит штраф в 48 млн рублей и в течение трех лет после освобождения не сможет занимать государственные должности.  

      Отмечается, что по одному из эпизодов дела о взяточничестве Белых был оправдан. Речь идет о получении 200 тыс. евро от бизнесмена Альберта Ларицкого. В этом случае, по словам прокурора Марины Дятловой, гособвинение намерено обжаловать решение суда. «Вопрос апелляционного обжалования по исключённому эпизоду будет нами рассматриваться в установленный законом срок» - рассказала  она.  

      Кроме того, 26 января экс-глава Кировской области выступал с последним словом. В нем он признался, что гордится проделанной работой в качестве руководителя региона. «Мне абсолютно не стыдно за свою работу на посту. Работал по 12-14 часов в сутки. Всё, что я делал, не было направлено на достижение корыстных целей: для зарабатывания денег абсолютно нет смысла идти работать губернатором. Я старался принимать решения максимально открыто и прозрачно после многочисленных обсуждений, с учётом всех мнений и позиций» - заявил Белых.  

      Напомним, ранее гособвинение попросило для экс-губернатора Кировской области 10 лет тюрьмы. Помимо этого, прокурор ходатайствовал о назначении бывшему чиновнику штрафа в 100 млн рублей.  

      09:08, 02 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      1064
      0
      #Никита Белых\n#Москва\n#приговор\n#взятка\n#суд\n#тюрьма\n#приговор суда

       

       

       

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