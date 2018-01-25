Обвинение попросило для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых 10 лет тюрьмы

Также прокурор ходатайствовал о назначении бывшему чиновнику штрафа в 100 млн рублей.

Москва. В российской столице прошли прения сторон по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Как пишут Известия.ру, прокурор попросил суд отправить обвиняемого в получении взятки экс-чиновника в колонию строгого режима на десять лет.

Кроме того, сторона обвинения настаивает на назначении Белых штрафа в размере 100 млн рублей, а также на лишении его права занимать государственные должности в течение 8 лет.

В свою очередь сторона защиты продолжает отрицать все выдвинутые против бывшего губернатора обвинения. Адвокаты Белых настаивают на том, что экс-глава области невиновен и стал жертвой оговора.

Отмечается, что в этот раз рассмотрение дела проходило в комнате свиданий на территории СИЗО «Матросская тишина». Следующее заседание состоится в Пресненском суде Москвы в пятницу, 26 января. Во время его проведения Никита Белых выступит с последним словом. Оглашение приговора назначено на 31 января.

Напомним, в конце декабря 2017 года бывший губернатор Кировской области находился в предынсультном состоянии. Ему стало плохо во время одного из судебных заседаний.