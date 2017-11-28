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      На Дальнем Востоке китаец может провести 7 лет в тюрьме за контрабанду метеорита

      11:00, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:00, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      194
      0
      #китайцы\n#метеорит\n#контрабанда\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      194
      0

      Помимо заключения он должен будет заплатить штраф в 1 млн рублей.

      Уссурийск. На Дальнем Востоке китаец пытался незаконно провезти через границу 47 осколков метеорита. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, против него возбуждено уголовное дело. 

      По данным ведомства, у гражданина КНР нашли 47 фрагментов  Сихотэ-Алинского метеорита, который рухнул на территорию России в 1947 году. Согласно законодательству, осколки небесного тела являются культурной ценностью и при перевозке должны быть задекларированы.  

      Отмечается, что иностранец при досмотре сообщил таможенникам, что не везет никаких запрещенных товаров. Однако стоимость найденных фрагментов составила почти 300 тысяч рублей.  

      В настоящее время против него возбуждено уголовное дело за контрабанду культурных ценностей  (ч. 1 ст. 226.2 УК РФ). Ему грозит до 7 лет тюремного заключения, а также штраф в размере одного миллиона рублей. 

      11:00, 28 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      194
      0
      #китайцы\n#метеорит\n#контрабанда\n#происшествие

       

       

       

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