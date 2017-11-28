На Дальнем Востоке китаец может провести 7 лет в тюрьме за контрабанду метеорита

Помимо заключения он должен будет заплатить штраф в 1 млн рублей.

Уссурийск. На Дальнем Востоке китаец пытался незаконно провезти через границу 47 осколков метеорита. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, против него возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, у гражданина КНР нашли 47 фрагментов Сихотэ-Алинского метеорита, который рухнул на территорию России в 1947 году. Согласно законодательству, осколки небесного тела являются культурной ценностью и при перевозке должны быть задекларированы.

Отмечается, что иностранец при досмотре сообщил таможенникам, что не везет никаких запрещенных товаров. Однако стоимость найденных фрагментов составила почти 300 тысяч рублей.

В настоящее время против него возбуждено уголовное дело за контрабанду культурных ценностей (ч. 1 ст. 226.2 УК РФ). Ему грозит до 7 лет тюремного заключения, а также штраф в размере одного миллиона рублей.