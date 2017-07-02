Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

Трагедия унесла жизни 13 человек, в том числе, двое детей.

Москва. Телеканал Russia Today опубликовал на своем сайте видео с места трагедии в Татарстане, где столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Трагедия унесла жизни 13 человек, в том числе двух детей.

ДТП в Заинском районе. Автобус "Самара-Ижевск" В Главном управлении МЧС России по РТ работает телефон "горячей линии" по ДТП в Заинском районе Республики Татарстан - (843) 227-46-96, 227-45-63. В 00.40 02.07.2017 года в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан поступило сообщение о том, что в 9 км от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, ДТП произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, в 9 км от Заинска. На трассе столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», ехавший по маршруту Самара-Ижевск. После этого автобус загорелся.

По данным Минздрава Татарстана, на 06:30 известно о 28 пострадавших. Из них 13 человек погибли, в том числе двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, восемь человек в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Медсанчасть ПАО «Татнефть», а также в Альметьевск.Трое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести после обследования медиками были направлены на амбулаторное лечение.

В Главном управлении МЧС России по Татарстану работает телефон «горячей линии» – (843) 227-46-96, 227-45-63.

В Главном управлении МЧС России по Самарской области работает телефон «горячей линии» - (846) 337-72-82.

В Главном управлении МЧС России по Удмуртской Республике работает телефон «горячей линии» - (83412) 51-45-50.