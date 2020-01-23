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ФАС разработала предложения по предустановке российского софта на гаджеты

12:01, 23 января, 2020
Евгений Кандаков
ФАС разработала предложения по предустановке российского софта на гаджеты
12:01, 23 января, 2020
Евгений Кандаков
118
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#ФАС\n#Hi-Tech\n#гаджеты\n#госуслуги\n#программное обеспечение\n#смартфоны\n#планшеты\n#компьютеры
Фото: pixabay.com
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В марте документ внесут в правительство.

Москва. В Федеральной антимонопольной службе подготовили предложения по предустановке российского софта на гаджеты. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

Отмечается, что проект представил 22 января замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин. В частности, он заявил, что на смартфонах могут быть предустановлены российские антивирусы, навигаторы, программы-поисковики, доступ к госуслугам и платежные сервисы.

На планшетах будут установлены те же программы, кроме платежных систем.

Кроме того, на планшетах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV необходимо предусмотреть возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса, отметил чиновник.

Согласно концепции, предустановку российского софта для смартфонов сделают обязательной с 1 июля 2020 года, для планшетов - с 1 июля 2021 года, для десктопов - с 1 июля 2022 года, а для телевизоров - с 1 июля 2023 года.

Концепцию проекта постановления внесут в правительство, как ожидается, в марте.

Напомним, закон о предустановке российского софта на гаджеты подписал 2 декабря 2019 года президент России Владимир Путин.

12:01, 23 января, 2020
Евгений Кандаков
118
0
#ФАС\n#Hi-Tech\n#гаджеты\n#госуслуги\n#программное обеспечение\n#смартфоны\n#планшеты\n#компьютеры

 

 

 


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