ФАС разработала предложения по предустановке российского софта на гаджеты

В марте документ внесут в правительство.



Москва. В Федеральной антимонопольной службе подготовили предложения по предустановке российского софта на гаджеты. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

Отмечается, что проект представил 22 января замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин. В частности, он заявил, что на смартфонах могут быть предустановлены российские антивирусы, навигаторы, программы-поисковики, доступ к госуслугам и платежные сервисы.

На планшетах будут установлены те же программы, кроме платежных систем.

Кроме того, на планшетах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV необходимо предусмотреть возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ I и II мультиплекса, отметил чиновник.

Согласно концепции, предустановку российского софта для смартфонов сделают обязательной с 1 июля 2020 года, для планшетов - с 1 июля 2021 года, для десктопов - с 1 июля 2022 года, а для телевизоров - с 1 июля 2023 года.

Концепцию проекта постановления внесут в правительство, как ожидается, в марте.

Напомним, закон о предустановке российского софта на гаджеты подписал 2 декабря 2019 года президент России Владимир Путин.