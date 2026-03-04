Закрыть
Справка об инвалидности в Удмуртии теперь формируется в электронном виде

10:00, 04 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Справка об инвалидности в Удмуртии теперь формируется в электронном виде
#Удмуртия\n#госуслуги\n#инвалидность\n#законодательство\n#документы
Источник фото: ИА «Сусанин»
Электронные документы направляются в личный кабинет гражданина на Госуслугах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, как и по всей России, с 1 марта вступили в силу изменения в Правила признания лица инвалидом. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека в республике Виктор Кушко.

Сейчас справка об установлении инвалидности и индивидуальная программа реабилитации формируются в виде электронных документов, которые приходят в личный кабинет гражданина на Госуслугах.

Также справки могут быть выданы в бумажном виде вне зависимости от места проведения медико-социальной экспертизы.

Отмечается, что электронные документы имеют такую же юридическую силу, что и обычные.

Напомним, ранее «Сусанин» сообщал, какие изменения в законодательство вступили в силу с приходом весны.

