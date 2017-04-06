Интернет в России защитят квантовой криптографией к 2019 году

Министерство образования и науки России выделило на это грант в 140 млн рублей.

Москва. Минобрнауки России выделило Московскому университету и дочернему предприятию «Ростелекома» ОАО «Инфотекс» 140 млн рублей на разработку технологии защиты информации. Планируется создать квантовую криптографию для быстрых каналов связи к 2019 году, пишут «Известия».

Разработчики должны создать квантово-криптографическую систему защиты данных, которые передаются по открытым каналам связи со скоростью 10 Гбит/с. Эту технологию считают более защищенной, по сравнению с иными алгоритмами. При попытке злоумышленников перехватить данные, это обнаружат оба участника сеанса связи.

По данным пресс-службы «Инфотекс», работа над созданием технологии уж ведется. На 2018 год запланированы испытания прототипа системы. «Идея проекта родилась осенью 2016 года в результате наших контактов с лабораторией квантовых оптических технологий физфака МГУ. У них уже был создан и успешно протестирован лабораторный макет. Это не единственный наш проект с МГУ», - передает пресс-служба.

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Сергей Кулик рассказал, что в МГУ работа выполняется сразу над несколькими протоколами шифрования.

Ректор Университета Иннополис Александр Тормасов отметил: «Квантовые технологии могут вывести защиту данных на новый уровень, поэтому государство понимает выгоды развития этого направления. Сфера постоянно на слуху и фигурирует как одно из перспективных направлений исследований. Я думаю, что Минобразования поддержало этот проект из-за его технологичности».

Стоимость создаваемой аппаратуры не разглашается. По словам руководителя лаборатории квантовой информатики Университета ИТМО Артура Глейма, рыночная стоимость устройств для квантовой криптографии – 100-150 тыс. долларов.