Эксперты выявили фальсификацию почти 90% армянских коньяков в российских магазинах

Москва. Почти 90% армянских коньяков в российских торговых сетях небезопасны для употребления. Нарушения в составе напитков выявлены в 90% случаев, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

Исследование 200 образцов продукции было проведено специалистами международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Полностью соответствовало ГОСТам и российскому законодательству содержимое лишь 23 бутылок.

При этом почти в половине «коньяков» были обнаружены спирты невиноградного происхождения.

Ассоциация «Антиконтрафакт» обратилась в ФТС, Генпрокуратуру и Росалкогольтабакконтроль с просьбой усилить контроль за импортной продукцией.

Напомним, алкоголь вредит вашему здоровью.