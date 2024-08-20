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Эксперты выявили фальсификацию почти 90% армянских коньяков в российских магазинах

15:57, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Эксперты выявили фальсификацию почти 90% армянских коньяков в российских магазинах
15:57, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
277
0
#Россия\n#Армения\n#контрафакт\n#проверка\n#алкоголь
Фото: pxhere.com
277
0

В половине из них не было даже виноградного спирта.

Москва. Почти 90% армянских коньяков в российских торговых сетях небезопасны для употребления. Нарушения в составе напитков выявлены в 90% случаев, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

Исследование 200 образцов продукции было проведено специалистами международной ассоциации «Антиконтрафакт» и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Полностью соответствовало ГОСТам и российскому законодательству содержимое лишь 23 бутылок.

При этом почти в половине «коньяков» были обнаружены спирты невиноградного происхождения. 

Ассоциация «Антиконтрафакт» обратилась в ФТС, Генпрокуратуру и Росалкогольтабакконтроль с просьбой усилить контроль за импортной продукцией.

Напомним, алкоголь вредит вашему здоровью.

15:57, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
277
0
#Россия\n#Армения\n#контрафакт\n#проверка\n#алкоголь