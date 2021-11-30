Путин дал правительству неделю на подготовку плана по борьбе со штаммом «омикрон»

Новая разновидность коронавируса стремительно распространяется по планете.

Москва. Правительство должно в течение недели обновить план действий по борьбе с коронавирусной инфекцией в связи с появлением нового штамма «омикрон». Об этом поручении сообщил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет», пишет «Интерфакс».

Из-за пандемии мероприятие проводится в онлайн-режиме. Президент России отметил, что появление новой разновидности COVID-19 отразилось на темпах восстановления мировой экономики. Путин напомнил, что из-за штамма «омикрон» власти разных стран вынуждены вновь вводить ограничения.

По словам российского лидера, масштабы опасности, которую представляет новый вариант коронавируса, можно будет оценить в ближайшие недели. В связи с этим придется более внимательно отслеживать эффективность тестов, методик лечения и вакцин, наращивать запасы медикаментов, кислорода и резерв коек.

При этом президент подчеркнул, что эффективно бороться с пандемией возможно только совместными усилиями всего мирового сообщества. Речь идет, в частности, о взаимном признании вакцин и сертификатов о вакцинации, доступности прививок для населения всех стран мира. Также государствам, обладающим ведущими фармацевтическими предприятиями и научным потенциалом, необходимо создавать препараты совместными усилиями, заявил Путин.

Напомним, штамм B.1.1.529 («омикрон») был обнаружен в ноябре на юге Африки, в ЮАР и Ботсване. Новая разновидность коронавируса отличается повышенной склонностью к мутациям. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайно опасной, в том числе из-за большой скорости распространения.