Еще одну опасную разновидность коронавируса выявили в ЮАР

Он мог возникнуть в результате мутации у человека со СПИДом.



Претория. ЮАР. Новые случаи заражения штаммом коронавируса B.1.1.529 обнаружили в ЮАР. Потенциально он считается самым опасным из известных на сегодня науке, пишет Лента.ру со ссылкой на южноафриканский телеканал eNCA.

По мнению ученых из Великобритании, новый штамм может оказаться менее уязвимым для антител, чем дельта-вариант. Также B.1.1.529 активно мутирует. Это говорит о том, что вирус возник в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ-инфекцией.

Ученые пока не установили, эффективны ли против него существующие вакцины. По словам и.о. исполнительного директора Южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний Адриана Пьюрена, выявлено уже 22 пациента со штаммом B.1.1.529.

По ситуации на 24 ноября было известно 10 случаев инфицирования новой разновидностью коронавируса в ЮАР, Ботсване и Гонконге.