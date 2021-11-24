Путин рассказал о своих ощущениях после приема назальной вакцины от COVID-19

Экспериментальный препарат разработал центр имени Гамалеи.



Москва. Президент России Владимир Путин ревацинировался от COVID-19 экспериментальной вакциной, которую вводят через нос. О том, как это делается, он рассказал на совещании на совещании с членами правительства 24 ноября, пишут «Известия».

По словам главы государства, полгода спустя после первой прививки, защитные титры антител организма снизились, и врачи рекомендовали получить новую порцию вакцины.

«Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с [замглавы центра им. Гамалеи по научной работе] Денисом Юрьевичем [Логуновым], он же сам, кстати говоря, мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно этот порошок назальной формы», — приводит издание слова Владимира Путина.

Как пояснил президент, «это — просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны».

Ухудшения самочувствия после вакцинации президент не ощутил и утром следующего дня уже занимался спортом.

О планах испытать на себе назальную вакцину от коронавируса Путин заявил 21 ноября. Препарат разработали специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в настоящее время его проверяют на добровольцах.

Первым компонентом антиковидной вакцины «Спутник V» глава государства привился 23 марта, вторым — 14 апреля 2021 года.