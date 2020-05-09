Удаленка, маски и социальная дистанция останутся с россиянами на всех этапах выхода из самоизоляции

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для регионов по поэтапному возвращению к прежней жизни.

Москва. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для регионов по поэтапному выходу из режима самоизоляции. Как отмечает Интерфакс, социальное дистанцирование и ношение масок в общественных местах останутся обязательным требованием. Кроме того, при наличии возможности россиянам будут рекомендовать работать удаленно.

На всех этапах режим самоизоляции останется обязательным для граждан из группы риска: это люди старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, что выход из режима самоизоляции в России будет поэтапным - ограничительные меры в отношении граждан и организаций будут сниматься постепенно, чтобы не спровоцировать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Решать, на какой этап переходить и какие ограничения снимать, могут власти регионов по согласованию с санитарными врачами субъектов.

Как следует из рекомендаций, на первом этапе станут возможны прогулки и занятия спортом на улице в составе 1-2 человек без посещения мест массового скопления людей и детских площадок. Будет разрешена работа небольших объектов непродовольственной торговли (зал - до 400 кв. м) и сферы услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей.

На втором этапе смогут заработать предприятия торговли большей площади и некоторые образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество покупателей в торговом зале.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей (покупателей) и площади, заработают кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения - школы, колледжи и вузы. Кроме того, откроются парки, скверы и другие места отдыха, но тоже при условии социального дистанцирования.