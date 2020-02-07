Для наблюдения за гражданами Китая в Екатеринбурге создали карантинную зону

Цель – недопущение распространения коронавирусной инфекции.



Екатеринбург. Свердловская область. В карантинную зону отправят проживающих в Свердловской области граждан КНР. Ее организовали в оздоровительном центре «Бодрость» Екатеринбурга, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав региона.

Гостей из Поднебесной будут содержать там под медицинским наблюдением в течение 14 дней. Цель – не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Как заявила главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич, подобные карантинные зоны организуют в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России во всех регионах.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по области сообщили, что создание карантинной зоны началось в минувший четверг. Прежних постояльцев из санатория «Бодрость» уже выселили, однако граждан КНР пока не доставили, сообщает агентство. Добавим, ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Екатеринбурге и Свердловской области на данный момент не выявлено.

Напомним, 5 февраля два самолета ВКС РФ доставили в Тюмень из центра распространения коронавируса, китайского города Ухань провинции Хубэй, 144 человека. Большинство из них – россияне, есть также граждане стран СНГ. Зараженных среди них не выявлено. Все доставленные из КНР лица находятся под постоянным контролем медиков в реабилитационном центре «Градостроитель», расположенном в 30 км от Тюмени. Там они проведут 14 дней. Затем, в случае отсутствия симптомов опасного заболевания, всех пациентов отпустят домой.