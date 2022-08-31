Российским школьникам запретят с 1 сентября пользоваться мобильными телефонами

Москва. Перед началом уроков у учеников российских школ будут изымать мобильные телефоны. Как объявил глава Минопросвещения Сергей Кравцов, новое правило вступает в силу с 1 сентября 2022 года, пишет Коммерсантъ.

«В соответствии с новыми санитарными правилами мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю — на уроках, использовать не допускается», — приводит издание слова министра. Кравцов пояснил, что смартфоны отвлекают многих школьников от занятий. В то же время глава ведомства не считает наличие сотовых телефонов у учеников необходимым средством связи с родителями. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в школе их оповестят другими способами, заявил руководитель Минпросвещения на IX Общероссийском родительском собрании.

Также Кравцов рассказал, что у его дочери, которая нынче пойдет в 8 класс, до 14 лет не было мобильного телефона, однако на успеваемость это никак не повлияло. Также министр сказал, что гаджеты «негативно формируют ребенка», а постоянное пользование ими негативно отражается на здоровье детей.

Кроме того, глава Минпросвещения рекомендовал провести школьные линейки 1 сентября в очном формате.

Издание напоминает, что новые санитарные правила для школ Роспотребнадзор принял в 2021 году. В документе говорится, что личные мобильные телефоны использовать для учебы детям запрещается. В ведомстве уточнили, что носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения можно, но для обучения должны использоваться компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски.

Добавим, днем ранее ввести запрет на использование детьми на занятиях мобильных устройств призвал советник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский. Правда, он говорил о необходимости провести для начала эксперимент в рамках одного региона, например, Москвы.