Мединский выступил за введение запрета на смартфоны в школах

Москва. Ученикам школ следует запретить использовать смартфоны на уроках. Об этом заявил на Московском педагогическом совете помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский, пишет «Интерфакс».

Мединский подчеркнул, что из-за гаджетов многие дети и подростки в школе заняты не учебой, а компьютерными играми и перепиской в соцсетях и мессенджерах. Слова учителей для них – неприятное отвлечение от более интересных занятий.

По словам Мединского, можно будет организовать в школах камеры хранения, куда школьники будут временно сдавать свои гаджеты. Также он пояснил, что сами педагоги с такой инициативой выступить не могут. Для начала Мединский предложил провести эксперимент в каком-либо регионе, например, Москве.