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Мединский выступил за введение запрета на смартфоны в школах

15:56, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
Мединский выступил за введение запрета на смартфоны в школах
15:56, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#школы\n#дети\n#подростки\n#образование\n#инициативы\n#Владимир Мединский\n#смартфоны
Фото: pxhere.com
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Начать помощник президента предложил с Москвы.

Москва. Ученикам школ следует запретить использовать смартфоны на уроках. Об этом заявил на Московском педагогическом совете помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский, пишет «Интерфакс».

Мединский подчеркнул, что из-за гаджетов многие дети и подростки в школе заняты не учебой, а компьютерными играми и перепиской в соцсетях и мессенджерах. Слова учителей для них – неприятное отвлечение от более интересных занятий.

По словам Мединского, можно будет организовать в школах камеры хранения, куда школьники будут временно сдавать свои гаджеты. Также он пояснил, что сами педагоги с такой инициативой выступить не могут. Для начала Мединский предложил провести эксперимент в каком-либо регионе, например, Москве.

15:56, 30 августа, 2022
Евгений Кандаков
40
0
#школы\n#дети\n#подростки\n#образование\n#инициативы\n#Владимир Мединский\n#смартфоны