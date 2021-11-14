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Владимир Путин направил приветствие участникам финала проекта «Большая перемена»

14:16, 14 ноября, 2021
Андрей Поносов
Владимир Путин направил приветствие участникам финала проекта «Большая перемена»
14:16, 14 ноября, 2021
Андрей Поносов
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#Москва\n#Артек\n#Крым\n#конкурс\n#таланты\n#молодежь\n#образование\n#Владимир Путин
Фото: vk.com/vladimirputin_rf
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Победители всероссийского конкурса юных талантов получат премии на образование.

Москва. Владимир Путин обратился со словами приветствия к финалистам конкурса «Большая перемена». Победители всероссийского конкурса молодых талантов собрались в международном детском центре «Артек» в Крыму. Текст обращения опубликован на официальном сайте главы государства.

Как пишет «Газета.ru», участниками проекта «Большая перемена» в 2021 году стали 2,5 млн. школьников и студентов со всей страны. Чтобы добиться победы, им необходимо было выполнить конкурсные задания и пройти защиту проектов по четырем направлениям: искусство и творчество, образовательные технологии, среда обитания, общество.

По итогам финала в «Артеке» победителями «Большой перемены» стали 600 старшеклассников. 11-классники получат по 1 млн рублей на получение образования, а ученики 9-10-х классов - по 200 тыс. рублей, которые они также смогут потратить на приобретение новых знаний и саморазвитие.

Владимир Путин поздравил награжденных и ободрил ребят, которым совсем немного не хватило до победы. «Благодаря этому опыту теперь вы точно знаете, что нужно для того, чтобы осуществить свои мечты, свои самые смелые идеи: это вера в себя, желание всегда двигаться вперёд, получать новые знания, задавать для себя самую высокую планку», - подчеркнул президент России.

14:16, 14 ноября, 2021
Андрей Поносов
72
0
#Москва\n#Артек\n#Крым\n#конкурс\n#таланты\n#молодежь\n#образование\n#Владимир Путин
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