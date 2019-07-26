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Минимальные баллы ЕГЭ установил Рособрнадзор на 2020 год

13:05, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Минимальные баллы ЕГЭ установил Рособрнадзор на 2020 год
13:05, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
365
0
#образование\n#ЕГЭ\n#Россия\n#школьники\n#экзамен
Фото: kremlin.ru
365
0

Достижение этих баллов необходимо для получения школьного аттестата.

Москва. Рособрнадзор установила минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Как передаёт РИА Новости, соответствующий приказ разместили на сайте ведомства.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку составило 24, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42.

Отметим, что в 2020 году минимальное количество баллов по литературе составило 32, а по иностранным языкам — 22. Кроме того, минимальное количество баллов по пятибалльной системе по математике базового уровня — 3 балла.

13:05, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
365
0
#образование\n#ЕГЭ\n#Россия\n#школьники\n#экзамен

 

 

 


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