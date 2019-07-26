Минимальные баллы ЕГЭ установил Рособрнадзор на 2020 год

Достижение этих баллов необходимо для получения школьного аттестата.

Москва. Рособрнадзор установила минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Как передаёт РИА Новости, соответствующий приказ разместили на сайте ведомства.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку составило 24, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42.

Отметим, что в 2020 году минимальное количество баллов по литературе составило 32, а по иностранным языкам — 22. Кроме того, минимальное количество баллов по пятибалльной системе по математике базового уровня — 3 балла.