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      В России инвалидам упростили порядок подачи документов в вузы

      11:03, 24 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      11:03, 24 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      126
      0
      #образование\n#инвалиды\n#Москва\n#вузы\n#Россия.
      Фото: pixabay.com
      126
      0

      Теперь молодые люди с особенностями здоровья не обязаны предоставлять при поступлении заключения индивидуальной программы реабилитации с показаниями или противопоказаниями к обучению.

      Москва. В России вступили в силу поправки в законе об образовании, которые упрощают порядок подачи документов в вузы для выпускников школ с инвалидностью. Об этом пишет «Российская Газета».

      Из перечня обязательных для поступления документов исключили заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об отсутствии или наличии у абитуриента с особенностями здоровья противопоказаний для обучения в вузах по программам бакалавриата и специалитета. И индивидуальные программы реабилитации (ИПР) уже не должны содержать заключения о противопоказаниях к обучению молодого человека.

      В Минтруде пояснили, что теперь молодые люди с инвалидностью не обязаны предоставлять вузам при поступлении заключения ИПР с показаниями или противопоказаниями к обучению, а приемные комиссии не вправе их требовать.

      11:03, 24 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      126
      0
      #образование\n#инвалиды\n#Москва\n#вузы\n#Россия.

       

       

       

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