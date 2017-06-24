В России инвалидам упростили порядок подачи документов в вузы

Теперь молодые люди с особенностями здоровья не обязаны предоставлять при поступлении заключения индивидуальной программы реабилитации с показаниями или противопоказаниями к обучению.

Москва. В России вступили в силу поправки в законе об образовании, которые упрощают порядок подачи документов в вузы для выпускников школ с инвалидностью. Об этом пишет «Российская Газета».

Из перечня обязательных для поступления документов исключили заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) об отсутствии или наличии у абитуриента с особенностями здоровья противопоказаний для обучения в вузах по программам бакалавриата и специалитета. И индивидуальные программы реабилитации (ИПР) уже не должны содержать заключения о противопоказаниях к обучению молодого человека.

В Минтруде пояснили, что теперь молодые люди с инвалидностью не обязаны предоставлять вузам при поступлении заключения ИПР с показаниями или противопоказаниями к обучению, а приемные комиссии не вправе их требовать.