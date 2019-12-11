Соцсеть «ВКонтакте» назвала лучших артистов года

Клипы лидера в одной из номинаций набрали больше миллиарда просмотров.

Москва. Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги года в области популярной музыки. Составлен рейтинг исполнителей и хитов, вызвавших наибольший интерес у пользователей, сообщает Газета.ру.

В частности, «Прорывом года» назван JONY с треком «Аллея». «Артистом 2019» стал Тима Белорусских: его произведения пользователи «ВКонтакте» и BOOM прослушали за год больше миллиарда раз. «Песней-2019» музыкальная редакция соцсети объявила «Грустный дэнс» от Artik & Asti и Артема Качера.

В номинации «Выбор пользователей 2019» первое место занял Jah Khalib: именно его песни чаще всего размещали на личных страницах и в сообществах.

Добавим, клип «Витаминка» 21-летнего Тимы Белорусских в 2019 году вошел также в список самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента YouTube.