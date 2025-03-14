Ижевск. Удмуртия. Интересующиеся монументальным искусством неравнодушные горожане в Ижевске пытаются сохранить мозаику, которая украшает стену внутри ЛД «Ижсталь». В группу входят куратор «Том Сойер Фест Ижевск», историк-реставратор, сотрудник Агентства по госохране ОКН УР, неравнодушные жители. В четверг, 13 марта, часть из них посетила стройплощадку ремонтируемого здания, где ознакомились с сохранностью объекта.

Как рассказал «Сусанину» один из горожан, историк дизайна, кандидат искусствоведения Азат Романов, именно это уникальное мозаичное панно отличает построенное по типовому проекту ижевское здание Ледового дворца и делает ценным с культурной и эстетической точки зрения.

«Это панно появилось здесь в начале 1970-х годов и свидетельствует о важном повороте в советском монументальном искусстве. В 1920-е годы Ленин запустил план монументальной пропаганды, и каждые четверть века оно менялось. Сначала оно было авангардным, потом, при Сталине — гиперреалистичным, в духе соцреализма, при Хрущёве в моду вошли плоскостные, сильно стилизованные изображения с упрощёнными, но очень выразительными формами. При Брежневе стало постепенно появляться беспредметное абстрактное искусство. Эта мозаика — самая ранняя из сохранившихся в Ижевске абстрактных мозаик», — отметил эксперт.

Азат Романов напомнил, что всего в Ижевске четыре таких мозаики. В ЛД «Ижсталь» — единственная созданная в 1970-е. Три другие из восьмидесятых: на фасаде «Удмуртэнерго» (её сохранили во время последней реконструкции), на здании Худфонда на Воткинском шоссе (сейчас закрыта баннером) и на фронтоне столовой Радиозавода.

«Эта мозаика в Ледовом дворце — одна из четырёх на весь 600-тысячный город, другой такой уже никогда не будет, потому что технологии утрачены и государство больше не занимается монументальным искусством такого качества, поэтому её важно сохранить», — подчеркнул Азат Романов.

Он отметил, что элементы мозаики сделаны из смальты — непрозрачного цветного стекла.

Представители заказчика попросили от активных горожан варианты действий с мозаикой со сметой. Те взяли на это три недели. Изначально рассматривались три варианта: реставрация, консервация, демонтаж. Но на стене уже появилась огромная трещина, что сильно меняет ситуацию — стену надо убирать или капитально чинить. Поэтому варианты сократились до двух: консервация или демонтаж.

Азат Романов, находясь на объекте, пояснил, что панно можно «зашить». Подобная консервация на условные 25 лет может позволить отсрочить принятие решения.

«Сусанин» продолжит следить за ситуацией вокруг монументального наследия истории Ижевска.