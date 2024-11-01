В начале ноября в Удмуртии вновь пройдёт акция «Ночь искусств»

Ижевск. Удмуртия. Ежегодную акцию «Ночь искусств» (0+) проведут в Удмуртии 3 и 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В этот раз акцию приурочили ко Дню народного единства. Мероприятия под девизом «Россия объединяет» пройдут в учреждениях культуры и образовательных организациях Ижевска, Воткинска, Глазова, Можги, Сарапула и 15 районов Удмуртии.

В первый день акции в Государственном театре оперы и балета Удмуртии состоится квест-экскурсия, а Театр кукол организует творческую встречу с артистами и другими службами театра. В Государственном национальном театре Удмуртии дети смогут посмотреть спектакль «Волшебная лампа Аладдина», а в цирке покажут исторический сериал о силе циркового искусства в Великой Победе.

Выставки картин и книг, экскурсии, лекции, викторины, показы художественных фильмов, игровые и виртуальные площадки, а также встреча с собакой-проводником запланированы в Нацбиблиотеке Удмуртии. Также разнообразные тематические программы состоятся в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова и в Удмуртском республиканском музее изобразительных искусств. А творческие мастерские, костюмированные и музыкальные экскурсии ожидаются в учреждениях культуры.

4 ноября в Республиканской библиотеке для детей и юношества пройдут выступления детских творческих коллективов, а также запланированы мастер-классы, выставки и показ художественного фильма. А посетители Национального музея Удмуртии смогут побывать на уроке «О чем расскажут герб и флаг Удмуртской Республики».

Отмечается, что обширная программа с мастер-классами, спектаклями и мини-квестами запланирована в Историко-культурном музее-заповеднике «Иднакар» и в Музее-усадьбе Петра Чайковского. В Республиканском доме народного творчества в этот день пройдёт концерт «Республика в сердце», где споют русские и удмуртские народные песни.

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