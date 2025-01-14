Конфеты с изображением парусной регаты на Ижевском пруду вручили художнику из Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Ученики ижевского художника Дениса Никонова-Домнина подарили своему учителю конфеты с изображением его картин. Фотографии публикует сам художник на своей странице «ВКонтакте».

На этикетках размещаются маленькие копии картин, посвящённых Ижевской парусной регате. Как сообщают в администрации города, на тему регаты художник написал порядка 20 картин, и так этим вдохновился, что теперь сам увлекается парусным спортом.

«Пока это только скромный эксклюзивный подарок, но Денис Владимирович очень надеется, что когда-то они войдут в массовое производство. И частичку ижевского «моря» увидеть и попробовать сможет каждый», – говорится в сообщении администрации.

Художник также поделился в соцсетях, что под обёрткой скрываются конфеты «Каракум» и «Мишка косолапый».

Фото: Денис Никонов-Домнин «ВКонтакте»