Британский певец Робби Уильямс рассказал, почему отменил концерты в России

Во время тура ему пришлось пройти лечение в одной из лондонских клиник.

Лондон. Великобритания. Известный певец Робби Уильямс рассказал прессе, почему отменил свои выступления в России. Как пишет Газета.ру, артист проходил лечение в одной из лондонских клиник.

По словам Уильямса, он почувствовал себя плохо во время концерта в Цюрихе 2 сентября. «Левая рука онемела, и я не мог перестать пускать слюни. У меня болела голова, были проблемы с дыханием. Я не мог нормально вдохнуть» - сообщил певец.

Сразу после выступления он вернулся в Лондон и прошел медицинское обследование. В результате врачи обнаружили у него сгустки крови в отделах головного мозга и положили в отделение интенсивной терапии.

Артист покинул больницу спустя семь дней и улетел в Лос-Анджелес, где восстанавливался в течение двух месяцев.

Напомним, концерты Робби Уильямса должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге 7 и 10 сентября в рамках тура в поддержку альбома «The Heavy Entertainment Show».