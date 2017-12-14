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      Британский певец Робби Уильямс рассказал, почему отменил концерты в России

      09:52, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:52, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      318
      0
      #музыка\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#концерты\n#больницы\n#музыканты\n#знаменитости
      Фото: vk.com
      318
      0

      Во время тура ему пришлось пройти лечение в одной из лондонских клиник.

      Лондон. Великобритания. Известный певец Робби Уильямс рассказал прессе, почему отменил свои выступления в России. Как пишет Газета.ру, артист проходил лечение в одной из лондонских клиник.  

      По словам Уильямса, он почувствовал себя плохо во время концерта в Цюрихе 2 сентября. «Левая рука онемела, и я не мог перестать пускать слюни. У меня болела голова, были проблемы с дыханием. Я не мог нормально вдохнуть» - сообщил певец.  

      Сразу после выступления он вернулся в Лондон и прошел медицинское обследование. В результате врачи обнаружили у него сгустки крови в отделах головного мозга и положили в отделение интенсивной терапии.  

      Артист покинул больницу спустя семь дней и улетел в Лос-Анджелес, где восстанавливался в течение двух месяцев.  

      Напомним, концерты Робби Уильямса должны были пройти в Москве и Санкт-Петербурге 7 и 10 сентября в рамках тура в поддержку альбома «The Heavy Entertainment Show». 

      09:52, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      318
      0
      #музыка\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#концерты\n#больницы\n#музыканты\n#знаменитости

       

       

       

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