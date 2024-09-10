Отправленный из Удмуртии тепловизионный прицел помог в зоне СВО

Ижевск. Удмуртия. С помощью тепловизионного прицела из Удмуртии бойцы в зоне СВО ликвидировали два вражеских дрона. Об этом сообщает «Народный фронт Удмуртии».

В июне этого года был объявлен именной сбор по заявке бойца из Удмуртии с позывным Канаш. Его подразделение нуждалось в спецоборудовании для борьбы с ночными дронами «Баба-Яга».

«Совместными усилиями нам удалось собрать сумму, достаточную для приобретения тепловизионного прицела. Его доставил на передовую сослуживец, земляк Канаша из Удмуртии, с позывным Грек», — сообщил «Народный фронт Удмуртии».

Благодаря новому оборудованию бойцы уничтожили две «Бабы-Яги» за неделю.