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Отправленный из Удмуртии тепловизионный прицел помог в зоне СВО

14:30, 10 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Отправленный из Удмуртии тепловизионный прицел помог в зоне СВО
14:30, 10 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
228
0
#дроны\n#гуманитарная помощь\n#СВО
Фото: скриншот из видео
228
0

Благодаря ему бойцы сбили два вражеских дрона.

Ижевск. Удмуртия. С помощью тепловизионного прицела из Удмуртии бойцы в зоне СВО ликвидировали два вражеских дрона. Об этом сообщает «Народный фронт Удмуртии».

В июне этого года был объявлен именной сбор по заявке бойца из Удмуртии с позывным Канаш. Его подразделение нуждалось в спецоборудовании для борьбы с ночными дронами «Баба-Яга».

«Совместными усилиями нам удалось собрать сумму, достаточную для приобретения тепловизионного прицела. Его доставил на передовую сослуживец, земляк Канаша из Удмуртии, с позывным Грек», — сообщил «Народный фронт Удмуртии».

Благодаря новому оборудованию бойцы уничтожили две «Бабы-Яги» за неделю.

14:30, 10 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
228
0
#дроны\n#гуманитарная помощь\n#СВО