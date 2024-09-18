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Из Торопца Тверской области после атаки дронов эвакуируют жителей

09:59, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Из Торопца Тверской области после атаки дронов эвакуируют жителей
09:59, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#Украина\n#Россия\n#Тверская область\n#дроны\n#беспилотники\n#пожар\n#эвакуация\n#СВО\n#спецоперация
Фото: t.me/miskov31
55
0

В городе вспыхнул пожар.

Торопец. Тверская область. Частичную эвакуацию объявили в Торопце Тверской области. После отражения атаки беспилотников ВСУ в городе начался пожар, пишет Лента.ру.

Как сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале, решение принял глава региона Игорь Руденя в целях обеспечения безопасности граждан. Для эвакуации подготовлены автобусы, торопчан вывозят в расположенный неподалеку город Западная Двина Тверской области.

Пожар на месте падения сбитых силами ПВО дронов возник в ночь на 18 сентября. Его тушение продолжается, на место выехали все экстренные службы, а также руководство Главного управления МЧС России по региону. 

Кроме того, сообщается, что в Западнодвинском районе Тверской области приостановили работу детских садов и школ.

09:59, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#Украина\n#Россия\n#Тверская область\n#дроны\n#беспилотники\n#пожар\n#эвакуация\n#СВО\n#спецоперация