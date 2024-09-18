Из Торопца Тверской области после атаки дронов эвакуируют жителей

Торопец. Тверская область. Частичную эвакуацию объявили в Торопце Тверской области. После отражения атаки беспилотников ВСУ в городе начался пожар, пишет Лента.ру.

Как сообщает пресс-служба правительства региона в телеграм-канале, решение принял глава региона Игорь Руденя в целях обеспечения безопасности граждан. Для эвакуации подготовлены автобусы, торопчан вывозят в расположенный неподалеку город Западная Двина Тверской области.

Пожар на месте падения сбитых силами ПВО дронов возник в ночь на 18 сентября. Его тушение продолжается, на место выехали все экстренные службы, а также руководство Главного управления МЧС России по региону.

Кроме того, сообщается, что в Западнодвинском районе Тверской области приостановили работу детских садов и школ.