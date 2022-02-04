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Власти планируют заставить сети ограничить наценку на социально значимые продукты

12:39, 04 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Власти планируют заставить сети ограничить наценку на социально значимые продукты
12:39, 04 февраля, 2022
Евгений Кандаков
409
0
#продукты\n#продовольствие\n#еда\n#овощи\n#хлеб\n#молоко\n#бизнес\n#торговля\n#Минсельхоз\n#ФАС\n#Минпромторг\n#магазины\n#цены
Фото: pixabay.com
409
0

Речь идет об овощах, хлебе, сахаре и молочной продукции.

Москва. Наценки на ряд социально значимых продуктов предлагают ограничить в России. Об этом пишет Коммерсантъ.

По данным издания, вопрос обсуждался на совещании с участием руководства Минсельхоза и Минпромторга. Совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) указанные ведомства планируют ограничить до 5% торговую наценку на ряд социально значимых продуктов.

Это, в частности, хлеб, сахар, овощи (картофель, морковь, капуста и некоторые другие), молоко, кефир, сливочное масло и творог. Срок действия ограничения — до 1 июля 2022 года. К этому времени в торговые сети начнут поступать овощи свежего урожая из южных регионов.

12:39, 04 февраля, 2022
Евгений Кандаков
409
0
#продукты\n#продовольствие\n#еда\n#овощи\n#хлеб\n#молоко\n#бизнес\n#торговля\n#Минсельхоз\n#ФАС\n#Минпромторг\n#магазины\n#цены