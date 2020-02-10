ЕРЗ составил топ-20 лучших жилых комплексов с высотными домами

В рейтинге 6 комплексов Екатеринбурга, 7 – Москвы, по 2 – Уфы и Новосибирска, по 1 - Ижевска, Воронежа, Челябинска.

Москва. Больше половины лучших жилых комплексов с высотными домами по версии Единого ресурса застройщиков находятся в Москве и Екатеринбурге. Об этом говорится в аналитическом обзоре проекта за 2019 год.

Лучшим высотным жилым комплексом России по потребительским характеристикам является ЖК Макаровский квартал в Екатеринбурге. Из топ-20 лучших высотных жилых комплексов 6 строятся в Екатеринбурге, 7 — в Москве, по 2 – в Уфе и Новосибирске, по 1 – в Ижевске (ЖК OCEAN city), Воронеже (ЖК Россия. Пять столиц), Челябинске (ЖК Башня свободы).