Футболисты сборной Перу устроили драку с полицией

Мадрид. Испания. Накануне товарищеского матча с Марокко футболисты сборной Перу подрались в Мадриде с полицейскими. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на издание El Mundo Deportivo.

Игроки подошли к отелю, где их ждали желавшие встречи с кумирами болельщики. Полицейские не узнали спортсменов и неверно истолковали их намерения. Началась потасовка. Пострадали защитник Йосимар Йотун и нападающий Алекс Валера. Также в стычке принял участие вратарь Педро Гальес. Позднее, уже в отеле, со стражами порядка повздорил игрок Карлос Самбрано.

Сожаление в связи с происшествием уже обнародовала Федерация футбола Перу.

Добавим, матч Перу – Марокко на мадридской арене «Ванда Метрополитано» запланирован на вечер 28 марта.