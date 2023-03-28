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Футболисты сборной Перу устроили драку с полицией

12:59, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Футболисты сборной Перу устроили драку с полицией
12:59, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#спорт\n#футбол\n#болельщики\n#Перу\n#Испания\n#Марокко\n#полиция\n#спортсмены\n#драка
Фото: pxhere.com
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Инцидент произошел в Мадриде во время встречи спортсменов с фанатами.

Мадрид. Испания. Накануне товарищеского матча с Марокко футболисты сборной Перу подрались в Мадриде с полицейскими. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на издание El Mundo Deportivo.

Игроки подошли к отелю, где их ждали желавшие встречи с кумирами болельщики. Полицейские не узнали спортсменов и неверно истолковали их намерения. Началась потасовка. Пострадали защитник Йосимар Йотун и нападающий Алекс Валера. Также в стычке принял участие вратарь Педро Гальес. Позднее, уже в отеле, со стражами порядка повздорил игрок Карлос Самбрано.

Сожаление в связи с происшествием уже обнародовала Федерация футбола Перу. 

Добавим, матч Перу – Марокко на мадридской арене «Ванда Метрополитано» запланирован на вечер 28 марта. 

12:59, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#спорт\n#футбол\n#болельщики\n#Перу\n#Испания\n#Марокко\n#полиция\n#спортсмены\n#драка