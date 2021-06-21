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На трибуны Олимпиады в Токио пустят не более 10 тысяч зрителей

16:19, 21 июня, 2021
Евгений Кандаков
На трибуны Олимпиады в Токио пустят не более 10 тысяч зрителей
16:19, 21 июня, 2021
Евгений Кандаков
98
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#спорт\n#Япония\n#Паралимпиада\n#болельщики\n#стадион\n#коронавирус\n#Олимпиада
Фото: pixabay.com
98
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Лимит установил оргкомитет игр.

Токио. Япония. Максимальное число болельщиков, которое можно будет пустить на трибуны стадионов во время Олимпийских игр в Японии, составит 10 тыс. Решение об этом было принято на заседании оргкомитета 21 июня, сообщает РенТВ со ссылкой на Kyodo.

Также было решено ограничить заполняемость трибун спортивных объектов в пределах 50% от имеющегося количества мест.

Отметим, ранее в стране звучали предложения провести Олимпиаду вообще без зрителей или даже отложить ее еще на год. В частности, обойтись без игр предлагали спонсоры мероприятия и медики. Причина – продолжающаяся эпидемия коронавируса в стране.

Ранее Олимпиаду в Токио уже переносили с 2020 года на 2021. Открытие назначено на 23 июля, завершение – на 8 августа. А с 24 августа по 5 сентября пройдет Паралимпиада

16:19, 21 июня, 2021
Евгений Кандаков
98
0
#спорт\n#Япония\n#Паралимпиада\n#болельщики\n#стадион\n#коронавирус\n#Олимпиада