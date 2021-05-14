Японские медики выступили против Олимпиады в Токио

В ряде префектур страны объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса.



Токио. Япония. Проведение Олимпийских игр в Токио опасно в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом заявили в Национальном союзе врачей Японии и призвали правительство отменить турнир, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеканал NHK.

В своем обращении медики напомнили, что на Олимпиаду в Японию приедут десятки тысяч спортсменов со всего мира, которые могут быть носителями инфекции. В таких условиях даже запрет на посещение игр иностранными зрителями не спасет персонал больниц от повышения нагрузки. При этом медработники страны и так с начала пандемии работают в тяжелейших и опасных для жизни условиях.

При этом в профсоюзе подчеркнули, что с пониманием относятся к спортсменам, готовившимся к играм, которые уже однажды отложили. Тем не менее вопросы безопасности должны превалировать над другими, считают авторы обращения.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще год назад, однако из-за коронавируса их пришлось перенести на 23 июля - 8 августа 2021 года. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

С начала пандемии в Стране восходящего солнца заразились COVID-19 около 659 тыс. человек, умерли более 11,1 тыс. В ряде префектур введено чрезвычайное положение.