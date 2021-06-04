Спонсоры Олимпиады в Токио уговаривают правительство отложить открытие игр

Бизнесмены надеются на ослабление пандемии и смягчение ограничений через несколько месяцев.



Токио. Япония. В Стране восходящего солнца продолжают оспаривать необходимость проведения Олимпиады в июле 2021 года. В частности, колеблются многие предприниматели, выступившие спонсорами мероприятия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

Как рассказали неназванные источники издания, японские корпорации просят организаторов отложить спортивный праздник на несколько месяцев. Они надеются, что эта мера позволит допустить на стадионы зрителей, поскольку к тому времени количество зараженных коронавирусом в стране и мире может снизиться. Сейчас заболеваемость COVID-19 в Японии остается высокой, а вакцинацией охвачено лишь 11% населения.

При этом согласно опросам более 80% жителей выступают за перенос или отмену игр. Отменить их потребовали недавно медики. В то же время японский бизнес уже вложил в проведение Олимпиады более 3 млрд долларов США.

Наиболее активно переноса мероприятия добиваются, по данным издания, основатель SoftBank Group Масаёси Сон и главный исполнительный директор интернет-компании Rakuten Хироси Микитани.

Кстати, окончательное решение о том, пускать ли болельщиков на стадионы, будет принято в последний момент, возможно, 24 июня, заявили в Олимпийском комитете Японии.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, однако из-за коронавируса их пришлось отложить на год. В итоге Олимпиаду назначили на 23 июля - 8 августа 2021 года. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.