Шведские хоккеисты выиграли чемпионат мира в Дании

Звание сильнейших подопечные Рикарда Грёнборга завоевали второй год подряд.

Копенгаген. Дания. Шведские хоккеисты выиграли чемпионат мира по хоккею, который проходил в Дании. Как сообщает Международная федерация хоккея, подопечные Рикарда Грёнборга обыграли швейцарцев в серии буллитов.

Матч завершился за счетом 3:2 в пользу Швеции. Голами отметились Густав Нюквист, Мика Зибанежад и Филип Форсберг. Швейцарцам дважды удалось поразить ворота соперников: шайбы забили Нино Нидеррайтер и Тимо Майер.

Таким образом, шведские хоккеисты звание сильнейших завоевали второй год подряд. В 2017 году в финале они обыграли канадцев также в серии буллитов.

Кроме того, стали известны имена обладателей бронзовых медалей мирового первенства. В матче за 3 место сборная США обыграла команду «кленовых листьев» со счетом 4:1.

Напомним, впервые за 5 лет в финал чемпионата мира по хоккею не прошла сборная России. Подопечные Ильи Воробьева вылетели в четвертьфинале, проиграв Канаде в овертайме.