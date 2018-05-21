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Шведские хоккеисты выиграли чемпионат мира в Дании

09:06, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
09:06, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
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#спорт\n#хоккей\n#медали\n#чемпионат мира\n#Швеция\n#золото\n#спортсмены\n#матч
Фото: iihf.com (Международная федерация хоккея)
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Звание сильнейших подопечные Рикарда Грёнборга завоевали второй год подряд.

Копенгаген. Дания. Шведские хоккеисты выиграли чемпионат мира по хоккею, который проходил в Дании. Как сообщает Международная федерация хоккея, подопечные Рикарда Грёнборга обыграли швейцарцев в серии буллитов.  

Матч завершился за счетом 3:2 в пользу Швеции. Голами отметились Густав Нюквист, Мика Зибанежад и Филип Форсберг. Швейцарцам дважды удалось поразить ворота соперников: шайбы забили Нино Нидеррайтер и Тимо Майер.  

Таким образом, шведские хоккеисты звание сильнейших завоевали второй год подряд. В 2017 году в финале они обыграли канадцев также в серии буллитов.  

Кроме того, стали известны имена обладателей бронзовых медалей мирового первенства. В матче за 3 место сборная США обыграла команду «кленовых листьев» со счетом 4:1.   

Напомним, впервые за 5 лет в финал чемпионата мира по хоккею не прошла сборная России. Подопечные Ильи Воробьева вылетели в четвертьфинале, проиграв Канаде в овертайме. 

09:06, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
180
0
#спорт\n#хоккей\n#медали\n#чемпионат мира\n#Швеция\n#золото\n#спортсмены\n#матч

 

 

 


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